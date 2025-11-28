Šuma koja je otišla u grad
Varaždin dobiva park šumu uz rijeku Dravu
Dravska park šuma zaštićeno je šumsko područje koje se prostire na površini od oko 85 hektara uz rijeku Dravu te je višestruko zaštićena kao dio Regionalnog parka Mura-Drava i budućeg UNESCO-vog rezervata. Dobit će mekano uređenu promenadu, aleju skulptura, vidikovac, vanjsku učionicu, kružnu teretanu i niz zona za odmor i gledanje prema Dravi. Pobjedničko rješenje studija murmur arhitekture naglašava minimalne intervencije, reciklirane materijale i revitalizaciju autohtonih biljaka. Projekt uključuje rekreativne, edukativne i kulturne sadržaje na površini od 33.934 m², uz investiciju do 2,18 milijuna eura. Posebnost su skulpture „Okamenjeni krajolik“, zamišljene da prirodno stare i obraste mahovinom. Natječaj je dio inicijative InterACT Green. Haus