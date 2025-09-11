Mamutov zub u Dravi: Mladić slučajno naletio na prapovijest - Monitor.hr
Danas (22:00)

Možda je mamutu tu bila zubna ordinacija

Mamutov zub u Dravi: Mladić slučajno naletio na prapovijest

Vedran Zdelar (23) iz mjesta nedaleko Ludbrega već drugi put u rukavcima stare Drave nailazi na ostatke davno izumrlih divova. Nakon što je prošle godine pronašao mamutov zub, sada je iz šljunka na obali izvukao fragment kljove. Stručnjaci iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja potvrdili su da je riječ o nalazu vunastog mamuta iz doba gornjeg pleistocena. Takvi su nalazi rijetkost u kontinentalnoj Hrvatskoj, a Zdelar se već pokazao kao „radar“ za mamute. Net, eMedjimurje


Slične vijesti

22.11.2024. (10:00)

Kad ti rijeka pokaže zube

U plićaku rijeke Drave na sjeveru Hrvatske izvadili zub mamuta

Nije rijetkost da se u rukavcima Mure i Drave pronađu nalazi iz prapovijesnog doba, no kada se iz plićaka izvadi zub životinje koja je težila četiri tone onda je to senzacija sama po sebi. Najvjerojatnije je riječ o zubu južnog mamuta koji se prije stotinu tisuća godina, za vrijeme pleistocena, slobodno kretao Europom. Stotinama tisuća godina krio se u dubinama Drave i onda ga je pronašao mladić koji je zagazio u plićak nakon vožnje kajakom. Detalji će biti poznati nakon analize, no ako se utvrdi da je riječ o južnom mamutu, to će biti prvi takav nalaz u kontinentalnoj Hrvatskoj. HRT

26.07.2024. (14:00)

Naša Amazona

Rijeka Drava jedna je od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi, a ušće Mure u Dravu važno mjesto sačuvane biosfere

Drava, nakon Save druga najdulja rijeka u Hrvatskoj, izvire u talijanskim planinama i povezuje ih s Austrijom, Slovenijom i panonskim područjima Hrvatske i Mađarske. U Hrvatskoj ju svojom rijekom zovu Varaždin, Legrad, Belišće i Osijek. Ono što manje ljudi zna jest da je Drava jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi i da je dio UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere “Mura – Drava – Dunav”, najvećeg europskog zaštićenog riječnog područja. Izgradnjom 23 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj rijeka je presječena i ostao je samo mali dio slobodnog toka, uglavnom u Hrvatskoj. Zato je krajem 2015. pokrenut projekt DRAVA LIFE. U njega je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela kod Osijeka, do ušća u Dunav, gdje se nalazi PP Kopački rit. Putni kofer

31.12.2023. (15:00)

Na mostovima nema mjesta za kulturu

Iako je isplativije obnoviti most koji bi pretvorili u jedinstveni muzej, na kraju će ga ipak srušiti

Dok od brze ceste prema tom kraju Hrvatske još uvijek neće biti ništa, u tijeku je drugi važan prometni projekt – izgradnja željeznice koja vodi u Mađarsku. Preko Drave je pokraj postojećeg mosta planiran novi željeznički most, dok će stari most u rušenje, iako postoji ideja da se pretvori u muzej. Podravina je tako mogla dobiti centar na kojem bi se uz muzeološku interpretaciju kulturnih slojeva, interpretirali i prirodoslovni, geološki, geografski te ekohistorijski čimbenici Drave i svega što joj gravitira, što bi imalo i turistički potencijal. S tim da su njegovi temelji obnovljeni 2014. No, u troškovniku za iduću godinu planirano je njegovo rušenje, što čudi i same izvođače radova, koji kažu da bi i njima bilo isplativije obnoviti ga. Nadzorni inženjer kaže da europska sredstva nisu išla u tom smjeru, što tvrdi i sam župan Darko Koren, rekavši da takav projekt nije bilo moguće uvrstiti. Tportal

02.01.2023. (18:09)

Za plovidbu rijekom Dravom nije više potrebno podnositi zahtjeve

29.12.2022. (07:50)

Na šest lokacija uz rijeku Dravu grade se geotermalne elektrane vrijedne 400 milijuna eura

01.09.2022. (09:08)

U akciji čišćenja Drave (koja je niskog vodostaja) prikupljeno više od tone otpada

11.07.2022. (08:45)

Skokom u Dravu obilježili desetu godišnjicu proglašenja UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav između Hrvatske i Mađarske