Možda je mamutu tu bila zubna ordinacija
Mamutov zub u Dravi: Mladić slučajno naletio na prapovijest
Vedran Zdelar (23) iz mjesta nedaleko Ludbrega već drugi put u rukavcima stare Drave nailazi na ostatke davno izumrlih divova. Nakon što je prošle godine pronašao mamutov zub, sada je iz šljunka na obali izvukao fragment kljove. Stručnjaci iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja potvrdili su da je riječ o nalazu vunastog mamuta iz doba gornjeg pleistocena. Takvi su nalazi rijetkost u kontinentalnoj Hrvatskoj, a Zdelar se već pokazao kao „radar“ za mamute. Net, eMedjimurje