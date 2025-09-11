Možda je mamutu tu bila zubna ordinacija

Dok od brze ceste prema tom kraju Hrvatske još uvijek neće biti ništa, u tijeku je drugi važan prometni projekt – izgradnja željeznice koja vodi u Mađarsku. Preko Drave je pokraj postojećeg mosta planiran novi željeznički most, dok će stari most u rušenje, iako postoji ideja da se pretvori u muzej. Podravina je tako mogla dobiti centar na kojem bi se uz muzeološku interpretaciju kulturnih slojeva, interpretirali i prirodoslovni, geološki, geografski te ekohistorijski čimbenici Drave i svega što joj gravitira, što bi imalo i turistički potencijal. S tim da su njegovi temelji obnovljeni 2014. No, u troškovniku za iduću godinu planirano je njegovo rušenje, što čudi i same izvođače radova, koji kažu da bi i njima bilo isplativije obnoviti ga. Nadzorni inženjer kaže da europska sredstva nisu išla u tom smjeru, što tvrdi i sam župan Darko Koren, rekavši da takav projekt nije bilo moguće uvrstiti. Tportal