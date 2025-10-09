Skuhali juhu, ali zaboravili zaštititi recept
Jurkas: Kad bi se Michelinu dalo zaigrati ironijom, Mario Mandarić dobio bi prvu zvjezdicu za pravni gastronomski humor godine
Dok su fol anonimni autori portala Kult Plave Kamenice godinama servirali recenzije s visoka, docirali restoranima i koketirali s elitizmom ‘insajderskog ukusa’, jedan je chef, koji zna da su brend i ime ponekad vrijedniji od tanjura, napravio ono što bi svaka dobra konoba učinila: zaključao vrata i stavio ključ u džep. Priča, međutim, nije samo o pravnom triku i brzom refleksu jednog kuhara nego i o fenomenu nemara, točnije poslovne lijenosti u digitalnom dobu u kojem se svatko smatra ‘autoritativnim glasom’ bez formalne registracije. Mario Mandarić je, svjesno ili ne, povukao genijalan medijski potez: razotkrio koliko su krhki temelji digitalnih ‘kulteva’ kad im se oduzme brend i ime. Jer, ako je moguće da se najpoznatiji hrvatski gastro-portal nađe u situaciji da mora moliti za dozvolu korištenja vlastitog imena, što to govori o svima ostalima? Možda da je vrijeme da gastronomija prestane biti samo tanjur i postane lekcija o autorskim pravima, integritetu i odgovornosti. Anđelo Jurkas za Mixer… Stvar komentiraju i na Forumu.