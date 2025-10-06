Tko pod drugim brend kopa, sam u žig upadne
Kuhar Mario Mandarić registrirao “Kult Plave Kamenice”, portal ostaje bez vlastitog brenda?
Chef i poduzetnik Mario Mandarić objavio je da je službeni nositelj žigova “Kult Plave Kamenice” i “Plava Kamenica”, pozvavši sve koji ih koriste da kontaktiraju njegova odvjetnika. Portal Kult Plave Kamenice reagirao je kratko porukom da sve rješavaju njihovi odvjetnici. Romano Bolković javno je kritizirao propust portala da zaštiti svoj brend, nazvavši slučaj primjerom poslovne naivnosti i ozbiljnog propusta u profesionalnosti medija koji se godinama predstavlja kao autoritet gastronomske scene.
Mandarić je, nakon godina javnih kritika koje je taj portal upućivao njemu i njegovim projektima, jednostavno iskoristio pravnu prazninu. ‘Kupio sam i registrirao ono što je bilo slobodno – nešto što su oni sami zanemarili. Ako desetljeće prozivate druge da nisu profesionalni, a ni sami ne štitite vlastiti naziv, to govori sve o razini poslovne ozbiljnosti’, komentira Mandarić. Index, Jutarnji