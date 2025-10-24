Kad chef servira – medijima po prstima
Mario Mandarić o Forbesu, Ramsayu i Butkoviću: Kult Plave Kamenice? Moj žig, hvala lijepo
Chef i poduzetnik Mario Mandarić u podcastu Gastro tražilice otkriva detalje o karijeri od Tajlanda do Gordona Ramsayja, pilotskoj školi i planiranom preseljenju Bistra 96. Najviše prašine digla je njegova poruka novinaru Davoru Butkoviću, s kojim vodi višegodišnji medijski rat – od oštrih kolumni do registracije žiga “Kult Plave Kamenice” kao vlastite ironije na račun portala koji ga kritizira. Mandarić tvrdi da Butković “piše po narudžbi”, dok on sam, kaže, danas više kuha – i leti – nego što čita portale. Smatra da je Michelinova zvjezdica relevantna potvrda kvalitete i odlična za marketing, ali ne bi trebala biti cilj. Kaže da svi hrvatski restorani koji imaju zvjezdicu to doista i zaslužuju.