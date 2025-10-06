Osveta se prvo marinira, pa servira
Osveta “Kulta Plave Kamenice”: Kako se Butković oštrim, ali ne nužno i pravednim perom, zamjerio brojnim ugostiteljima
Butković, naime, nije zaštitio svoj brend. Još prošle godine, kuhar i vlasnik restorana Mario Mandarić se registrirao kao vlasnik žigova Kult Plave Kamenice i Plava Kamenica i strpljivo čekao pravi trenutak da ga javno ponizi. Ako nemaš osnove poslovne pismenosti, nisi zaštitio svoj brend, tko si ti i odakle ti pravo da ikoga prozivaš za neprofesionalnost. Ne želim ulaziti u kuloarske priče, ali puno sam puta vidio da neke ljude na našoj gastro sceni uzdiže u nebesa bez razloga, dok one koji bi to zaslužili kritizira – pojasnio je Mandarić (Večernji). Što se tiče prava na domenu, trebaju se ispuniti tri uvjeta – ime domene, pravo ili legitiman interes i registracija suprotna “načelu savjesnosti i poštenja”. Domena automatski ne pripada onome tko ima zaštićen žig, ali teoretski bi mu pod određenim uvjetima – mogla pripasti. Netokracija