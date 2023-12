U motivaciji je ključ

Hrvatska je ekonomija u ovom trenutku udžbenički primjer pregrijane ekonomije, koliko god to zvučalo nevjerojatno. Svi indikatori su tu, a to znači da Vlada vodi procikličku fiskalnu politiku, potičući rast u situaciji kad bi ga trebala nježno sputavati. Karakter ekonomske politike trebao bi biti kontracikličan na način da se u ekspanziji provodi restriktivna, a u recesiji ekspanzivna ekonomska politika. Tako ekonomska politika ide kontra struje, odnosno kontra poslovnog ciklusa i pegla ciklus, koji tada ima manje izražene amplitude. Drugim riječima, recesije su pliće, a ekspanzije ne vode do pregrijavanja – pojašnjava profesor s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, pojašnjavajući kako se u Hrvatskoj trenutačno provode kontracikličke mjere monetarne politike. Ako se doista grijemo, onda je fiskalna politika potpuno pogrešna. No, možda znakove ne prepoznajemo jer nam se pregrijavanje nikada u samostalnoj državi nije dogodilo. Lider