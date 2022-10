Pinokiju barem naraste nos, a ovima...

Ljudi koriste samo 10% mozga. Ako jedete puno mrkve, imat ćete bolji vid. Vitamin C liječi prehladu. Stopa kriminala u Americi je veća nego ikad ranije… Ništa od ovoga nije točno. Ali činjenice zapravo nisu ni važne. Dovoljno je da nešto ponavljate često i da ljudi počnu vjerovati u to. Radi se o efektu iluzorne istine, gdje greška u ljudskoj psihi dovodi do toga da ponavljanje izjednačavamo s istinom. Marketinški stručnjaci i političari znalački koriste ovu našu sklonost, piše Buka.