Zato uvijek prije provjeri

Društvenim mrežama se u petak proširila informacija da je časnu sestru, za koju se na kraju ispostavilo da je ozlijedila samu sebe, napao strani radnik ili migrant i to uz povike “Alahu ekber”. Marin Vlahović je tako na Facebooku objavio da je časnu “navodno napao migrant koji je uzvikivao vjerske povike”. Pozivao se na “neslužbeni izvor koji ga nikada nije prevario”. Slovenska privatna televizija NOVA24TV u nedjelju je objavila članak o “terorističkom napadu” u Zagrebu, navodeći da se za napad sumnjiči 26-godišnjeg ilegalnog migranta iz Afganistana. U tom članku stoji kako je napadaču zasmetao križ koji je časna sestra nosila oko vrata. Časna sestra će zbog lažne prijave kazneno odgovarati, na Indexu se pitaju hoće li i oni koji su širili dezinformacije. Slučaj komentiraju na Forumu… Matija Babić je na svojem Facebooku poantirao kako su “zato “zataškavali”, da donekle zaštitimo sestru – znajući što je u pitanju, kao što psihički bolesne ljude treba uvijek pokušati zaštititi. Ali smeće nije dalo da ne forsiramo priču, jer smeću nije stalo do časne sestre niti do križa, nego do sijanja mržnje.“