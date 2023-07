Ljeto za pamćenje

Analiza OECD-a pokazala je da se na Zapadu znatan broj mladih oslanja na najam: udio mladih podstanara u dobi do 29 godina kreće se od 40 do 70 posto, dok je na istoku taj udio niži – 15 do 30 posto. OECD se nije bavio Hrvatskom, no otprije je poznato da mladi u Hrvatskoj najdulje ostaju živjeti s roditeljima jer nemaju za podstanarstvo. “Mi imamo kulturu kupovanja stanova, ali ne i najma te su kod nas na tržištu najma samo studenti ili ljudi koji imaju tako male plaće da nisu kreditno sposobni. Mi se zapravo stišćemo u relativno malim stanovima, ali oni su u našem vlasništvu”, ističe profesor splitskog Ekonomskog fakulteta Željko Mrnjavac. “Imamo puno praznih stanova jer nemamo odgovarajuću pravnu zaštitu najmodavaca. Ne postoji pravni instrument kako ćete riješiti problem ako vam netko ne plaća najam ili se neće iseliti”, upozorava Mrnjavac. Večernji/Jutarnji