Konačno – čitanje sitnog tiska bez gimnastike za oči i traženja naočala po stolu

Na 43. kongresu Europskog društva kirurga za kataraktu i refraktivnu kirurgiju ESCRS predstavljene su i posebno formulirane kapi za oči koje mogu značajno poboljšati vid na blizinu, bez upotrebe naočala. Studija Centra za napredna istraživanja prezbiopije u Buenos Airesu obuhvatila je 766 pacijenata s prezbiopijom, a kapljice sadrže aktivne sastojke pilokarpin i diklofenak. Nakon korištenja kapi, većina sudionika mogla je pročitati dvije do tri dodatne linije na Jaegerovoj tablici, a poboljšanje je trajalo i do dvije godine…. Od ostalih vijesti, elektroliti neovisni o elektrodama, mjerenje otkucaja srca pomoću WiFi signala i reprogramiranje imunološkog sustava pomoću električnih signala samo su neki od istraživačkih pothvata proteklog tjedna – Bug