I još uvijek življi od svojih kritičara

U knjizi Kapitalizam i njegovi kritičari američki novinar i publicist John Cassidy donosi pregled najvažnijih antikapitalističkih ideja, od Marxa i Engelsa do Stiglitza i Rodrika. Marxovu tezu o trajnom siromaštvu povijest je opovrgnula rastom realnih plaća, dok Cassidy kroz Keynesa pokazuje da državni intervencionizam može i pomoći i štetiti, ovisno o kontekstu. Analizirajući novije krize, poput azijske 1997. i globalne 2008., Cassidy upozorava na paradokse globalizacije i monetarne politike MMF-a. Zaključak: kritike kapitalizma često su opravdane — ali sustav se uvijek nekako prilagodi i preživi. Ideje… ranije ove godine autor dao je intervju za Yale Review.