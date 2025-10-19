Kad selo postane svjetski brend

UNWTO je Kaštelir-Labince uvrstio među 52 najbolja turistička sela svijeta u 2025. godini, prepoznajući njihovu održivost, kulturne resurse i spoj turizma s poljoprivredom. Općina je u program ušla još 2021., a kroz mentorstvo i edukacije razvila model ruralnog turizma temeljen na lokalnim OPG-ovima i očuvanju tradicije. Načelnik Đulijano Petrović i direktorica TZ-a Linda Grebac istaknuli su da je priznanje rezultat dugogodišnjeg rada i kreativnih ideja koje su Kaštelir-Labince pretvorile u globalno prepoznatljivu destinaciju. N1