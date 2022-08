Ljudska bića, primjetio je Rushdie u eseju "U dobroj vjeri" iz 1990., „oblikuju svoju budućnost tako što raspravljaju, postavljaju pitanja i izgovaraju neizgovorivo"

Želim dodati još nešto. Vlado je cijeli svoj profesionalni vijek opsesivno pisao samo o jednoj temi – o bešćutnome sistemu koji nas okružuje i guta na raznim poljima. I na kraju ga je taj bešćutni sistem ljubazno šutnuo u smrt. U nekoj opscenoj optici može se reći da je Vlado i svojom smrću raskrinkao tu sistemsku okrutnost. Jer onaj tonski zapis, snimak bezuspješnih pokušaja da se dokopa bolnice, to je istraživačka reportaža kakvu dosad nitko nije napravio. “Novinar do zadnjeg daha”, to je u njegovu slučaju prestala biti metafora. Vlado nikada nije iznevjerio svoj poziv da bi zadržao svoj posao. Bio je kolekcionar ideala koji više nisu u modi. Samo što te demodirane ideale nije smjestio u muzej, nego ih je upregnuo u prilično razornu kritičku mašinu. Kada su ga mrzili – a mrzili su ga često, duboko i strasno – bilo je to između ostalog i zato jer su u njegovu kritičkom gardu prepoznavali vlastitu kapitulaciju. Viktor Ivančić