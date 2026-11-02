Kibernetički napad koji je počeo u petak poslijepodne, tijekom jučerašnjeg dana proširio se na najmanje 200 tvrtki u svijetu i tako postao jedan od najvećih hakerskih napada u povijesti. Najprije je napadnuta tvrtka koja se bavi održavanjem softvera za druge uslužne tvrtke koje upravljaju internetskim uslugama brojnih kompanija. Ovaj napad izazvao je zastoj u opskrbnom lancu, a zatvoreni su i neki trgovački lanci, primjerice u Švedskoj. Velika maloprodajna kuća ima potpuno zablokirane blagajne, kako samouslužne, tako i one s blagajnicama. Stručnjaci upiru prstom u poznatu hakersku rusku bandu koja se naziva Ransomware Evil. Postali su ozloglašeni zbog prijašnjih informatičkih napada u kojima uzimaju podatke i onda traže otkupnine u milijunima dolara. HRT
Možda su htjeli rastopiti cijene
Kibernetički napad na rashladne sustave u europskim supermarketima
Sumnjivi kibernetički napad zahvatio je rashladne sustave u desecima supermarketa diljem Belgije, Luksemburga, Švedske, Irske, Nizozemske i Estonije. Napadači su prebacili isparivače u način rada za odmrzavanje, podigavši temperature u zamrzivačima i do 50 Celzijevih stupnjeva. Zbog otapanja i kvarenja hrane trgovci su pretrpjeli štetu od milijune eura. Incident prati prošlomjesečni val sličnih napada u Francuskoj, a stručnjaci ističu da je za zaštitu uređaja, uz mrežnu sigurnost, potrebna i fizička preinaka opreme. N1