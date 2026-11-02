Kibernetički napad na rashladne sustave u europskim supermarketima - Monitor.hr
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Možda su htjeli rastopiti cijene

Kibernetički napad na rashladne sustave u europskim supermarketima

Sumnjivi kibernetički napad zahvatio je rashladne sustave u desecima supermarketa diljem Belgije, Luksemburga, Švedske, Irske, Nizozemske i Estonije. Napadači su prebacili isparivače u način rada za odmrzavanje, podigavši temperature u zamrzivačima i do 50 Celzijevih stupnjeva. Zbog otapanja i kvarenja hrane trgovci su pretrpjeli štetu od milijune eura. Incident prati prošlomjesečni val sličnih napada u Francuskoj, a stručnjaci ističu da je za zaštitu uređaja, uz mrežnu sigurnost, potrebna i fizička preinaka opreme. N1


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Nakon što je hakerska skupina INF Grupa javno i besplatno objavila osobne podatke (ime, prezime, OIB, JMBG i datum rođenja) oko 88.000 hrvatskih građana navodno prikupljene iz pravosudnog sustava, otvara se niz ozbiljnih sigurnosnih rizika. Iako su neki podaci ranije bili javno dostupni, objavljena kombinacija omogućuje napadačima znatno lakšu krađu identiteta, izradu lažnih dokumenata, otvaranje računa i sklapanje ugovora u tuđe ime. Također, napadači te podatke mogu iskoristiti za visoko ciljane phishing prevare, ucjene te manipulacije u bankarskim i administrativnim sustavima. Netokracija

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Kako stati na kraj hakerskim napadima? Zatvoriti “pipu”

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25.02.2023. (20:00)

Originalna "čestitka" Putinu

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04.07.2021. (22:00)

Jedan od najvećih - zasad

Izvršen jedan od najvećih hakerskih napada u povijesti

Kibernetički napad koji je počeo u petak poslijepodne, tijekom jučerašnjeg dana proširio se na najmanje 200 tvrtki u svijetu i tako postao jedan od najvećih hakerskih napada u povijesti. Najprije je napadnuta tvrtka koja se bavi održavanjem softvera za druge uslužne tvrtke koje upravljaju internetskim uslugama brojnih kompanija. Ovaj napad izazvao je zastoj u opskrbnom lancu, a zatvoreni su i neki trgovački lanci, primjerice u Švedskoj. Velika maloprodajna kuća ima potpuno zablokirane blagajne, kako samouslužne, tako i one s blagajnicama. Stručnjaci upiru prstom u poznatu hakersku rusku bandu koja se naziva Ransomware Evil. Postali su ozloglašeni zbog prijašnjih informatičkih napada u kojima uzimaju podatke i onda traže otkupnine u milijunima dolara. HRT

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Hrvatske institucije na meti hakerskog napada

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Hakerski napad u subotu poremetio tisak i distribuciju niza američkih novina

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Napad na zdravlje

Kardiolozi upozoravaju: Čak se i defibrilatori mogu hakirati

Srčani uređaji koji koriste računalne programe uz bežične veze izloženi su mogućnosti hakerskih napada koji bi mogli izazvati životno opasne poremećaje njihova rada, upozoravaju američki kardiolozi. Jedini sigurni način smanjivanja rizika hakiranja je korištenje uređaja koji ne dozvoljavaju bežičnu komunikaciju i unapređenje programa na daljinu. No s druge strane pacijenti imaju koristi od takve tehnologije zbog toga što pristup uređaju na daljinu može poboljšati njegov rad i omogućava popravke i poboljšanja bez ponavljanja operacije. N1, CBC

29.01.2018. (18:50)

Dodatna zaštita

Preko 90% korisnika Gmaila ne koristi 2FA

Google je otkrio kako čak 90% korisnika Gmaila ne koristi provjeru u dva faktora, Two-Factor authentication (2FA), što ih čini ranjivijima na hakerske napade. Provjera u dva faktora sigurnosni je alat koji omogućuje još jednu zaštitu uz lozinku, za slučaj krađe računa ili ako istu lozinku koristite na više mjesta. Google nudi 2FA putem šifre koju šalje SMS-om, glasovnom porukom, mobilnom aplikacijom ili posebnom šifrom koju koristite putem USB-a. Ljudi se navodno ne štite samo zato jer im je teško prepisati šifru. The Register