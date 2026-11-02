Možda su htjeli rastopiti cijene

Kibernetički napad koji je počeo u petak poslijepodne, tijekom jučerašnjeg dana proširio se na najmanje 200 tvrtki u svijetu i tako postao jedan od najvećih hakerskih napada u povijesti. Najprije je napadnuta tvrtka koja se bavi održavanjem softvera za druge uslužne tvrtke koje upravljaju internetskim uslugama brojnih kompanija. Ovaj napad izazvao je zastoj u opskrbnom lancu, a zatvoreni su i neki trgovački lanci, primjerice u Švedskoj. Velika maloprodajna kuća ima potpuno zablokirane blagajne, kako samouslužne, tako i one s blagajnicama. Stručnjaci upiru prstom u poznatu hakersku rusku bandu koja se naziva Ransomware Evil. Postali su ozloglašeni zbog prijašnjih informatičkih napada u kojima uzimaju podatke i onda traže otkupnine u milijunima dolara. HRT