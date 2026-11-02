A gdje ste vi bili s 20 godina?
Kimi Antonelli postao najmlađi prvak u povijesti Formule 1
Vozač Mercedesa Kimi Antonelli osvojio je naslov svjetskog prvaka Formule 1 osvojivši treće mjesto na Velikoj nagradi Meksika, čime je s 20 godina srušio rekord Sebastiana Vettela. Pobjedu u Meksiku odnio je Max Verstappen, ispred drugoplasiranog Lewisa Hamiltona. Uz to što je postao najmlađi prvak ikad, Antonelli je Italiji donio prvu titulu nakon Alberta Ascarija 1953. godine, osiguravši naslov četiri utrke prije kraja sezone. Index