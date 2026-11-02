Kimi Antonelli postao najmlađi prvak u povijesti Formule 1 - Monitor.hr
Prekjučer (08:00)

A gdje ste vi bili s 20 godina?

Kimi Antonelli postao najmlađi prvak u povijesti Formule 1

Vozač Mercedesa Kimi Antonelli osvojio je naslov svjetskog prvaka Formule 1 osvojivši treće mjesto na Velikoj nagradi Meksika, čime je s 20 godina srušio rekord Sebastiana Vettela. Pobjedu u Meksiku odnio je Max Verstappen, ispred drugoplasiranog Lewisa Hamiltona. Uz to što je postao najmlađi prvak ikad, Antonelli je Italiji donio prvu titulu nakon Alberta Ascarija 1953. godine, osiguravši naslov četiri utrke prije kraja sezone. Index


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Odobren elaborat za Croatia Ring: Formula 1 mogla bi juriti pored Slunja

Sjeverno od Slunja, između Veljuna i Blagaja, planira se izgradnja međunarodnog automotodroma Croatia Ring, nakon što je odobren elaborat zaštite okoliša. Ovaj projekt, uvršten među strateške investicije RH, protezat će se na 50 hektara. Glavni adut je staza duljine 4,2 kilometra s 12 zavoja, projektirana prema najvišim FIA Grade 1 standardima, što omogućuje ugošćivanje Formule 1. Uz stazu, kompleks će nuditi butik hotel, luksuzne apartmane i restorane za 520 gostiju te prirodne tribine za 15.000 gledatelja. Gradnja će trajati dvije godine, a voditelj projekta Davorin Štetner ističe velike ekonomske benefite. Autonet, Forbes

05.05. (22:00)

Ne kupujem, samo listam

Formula 1: The Impossible Collection: Luksuzna knjiga o povijesti Formule 1

Ova luksuzna knjiga nije samo štivo, već pravi kolekcionarski artefakt koji slavi 75 godina Formule 1. Prema stranici Uncrate, prodavala se po vrtoglavoj cijeni od 1215 eura, a o njezinoj ekskluzivnosti dovoljno govori činjenica da je rasprodana.

Evo zašto je posebna:

  • Dizajn s karakterom: Dolazi u ručno izrađenoj žutoj kutiji (clamshell case) s metalnom pločicom, inspiriranoj legendarnim bolidima.
  • Mirisno iskustvo: Stranice su prožete notama gume, dočaravajući miris staze.
  • Sadržaj: Preko 175 ilustracija i duboka povijest sporta, od 1950. do danas.

Journal

08.07.2025. (20:00)

Ali samo u filmu

Film ‘F1’: Kako je Brad Pitt pobijedio Verstappena i Hamiltona

“Sve o gumama naučio sam u seriji Drive to Survive”, tako se u filmu F1 pohvalio jedan od članova Upravnog odbora Formula 1 tima. Nije riječ tek o simpatičnoj dosjetki, već referenci na iznimno popularnu Netflixovu dokumentarnu, ili točnije faktual seriju bez koje vjerojatno ne bi bilo niti ovog filma. Drive to Survive pojavila se na Netflixu u vrijeme korona pandemije kad su mnogi drugi sportovi bili obustavljeni, a na streaming servisima nije bilo nikad dovoljno sadržaja za kratiti dosadne dane bez izlazaka, te je postala jedan od najgledanijih sadržaja. Originalan format i fenomenalan storytelling omogućili su i gledateljima s nevelikim znanjem o Formuli 1 da je upoznaju na drugačiji način, a ne samo kroz suparništvo dvojice vozača koji se bore za naslov. Umjesto ponavljanja priča o Hamiltonu i Verstappenu, u njoj je podjednak naglasak stavljen na muke malih momčadi da zatvore budžet ili na vozačka rivalstva unutar pojedinog tima, nerijetko mnogo žešća od onih između timova. Index

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Oscar za sportsku kategoriju

Formula 1: Brend koji se pretvara u jednu od najjačih sportskih marketinških platformi

Prošlog je tjedna u Las Vegasu održana posljednja ovogodišnja utrka Svjetskog prvenstva Formule 1 i prva vožnja Velike nagrade Las Vegasa. Osim što su se u Gradu grijeha okupili obožavatelji toga čuvenog automobilskog natjecanja, događaj je bio izvrsna prilika da brojne zvijezde iz svijeta zabave, sporta, ali i biznisa pokažu svoje najnovije modne ulove, besprijekorne stajlinge i blještave modne dodatke. Broj sponzora je iz godine u godinu sve veći i to zbog rastuće popularnosti Formule 1 i sposobnosti da privuče pozornost različitih ciljnih skupina. Drugim riječima, natjecanje uspješno lovi korak s vremenom, a to se vidi i u sve većem broju ljudi koji ga prate – samo u ovoj sezoni okupila je milijardu i pol duša pred malim ekranima. Lider