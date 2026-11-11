Iza volana i lopte
Tehnologija u vrhunskom sportu: Kako F1 i nogomet bildaju mozak, a ne samo tijelo
Priprema vrhunskih sportaša sve se manje svodi na fizički trening, a sve više na tehnologiju i mentalne sposobnosti. Formula 1 i nogometni klubovi koriste napredne simulatore i virtualnu stvarnost za učenje staza i taktičkih situacija bez fizičkog trošenja. Svjetlosni sustavi poboljšavaju brzinu reakcije, dok praćenje pokreta očiju i EEG senzori analizirom moždanih valova pomažu u donošenju odluka pod priskom. Uz to, pametni nosivi uređaji prate san i oporavak, dokazujući da se u modernom sportu jednako treniraju reakcije, koncentracija i tijelo. TechRound