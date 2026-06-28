Dok mi brojimo sitniš
Kina i SAD drže više od polovine svjetskih milijardera
Prema Hurunovoj globalnoj listi za 2026. godinu, Kina i SAD su dom za više od polovine svjetskih milijardera. Kina predvodi listu sa 1.110 milijardera, bilježeći brzi uspon jer 75% njih nije bilo na listi prije deset godina. SAD zauzima drugo mjesto sa 1.000 milijardera, ali i dalje zadržava primat u populaciji ultrabogatih i tehnološkom sektoru. Indija je čvrsto na trećem mjestu sa 308 milijardera, dok u Europi prednjači Njemačka sa 171, a prati je Velika Britanija sa 150. Ovi podaci jasno ukazuju na ekstremnu koncentraciju globalnog bogatstva. N1