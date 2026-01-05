Ugljen, ali pametnije

Kineski istraživači razvili su izmijenjeni kemijski proces za proizvodnju olefina iz ugljena koji znatno smanjuje emisije CO₂ i povećava iskoristivost sirovine. Promjenom reakcijskog puta i blokiranjem sporednih reakcija koje inače stvaraju ugljikov dioksid, više ugljika ostaje vezano u konačnim proizvodima. Time se postiže i do trostruko veći prinos korisnih kemikalija. Iako proces ne čini ugljen „zelenim“, pokazuje da je moguće istodobno smanjiti onečišćenje i povećati industrijsku učinkovitost. Alkeni su ugljikovodici, s barem jednom dvostrukom vezom između dva atoma ugljika. Ta dvostruka veza čini ih kemijski “reaktivnima”, odnosno idealnim gradivnim blokovima za daljnju kemijsku industriju. Najvažniji alkeni su etilen i propilen. Poanta novog kineskog procesa je da se iz ugljena dobije više olefina uz manje izgubljenog ugljika (manje CO₂). Drugim riječima: manje otpada, više korisne kemije po toni ugljena, bolja ekonomika i manji klimatski otisak. Interesting Engineering