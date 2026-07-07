Nova odjeća za staru kramu
Montažne fasade koje sadrže celulozu smanjuju troškove grijanja do 80%
Berlinski startup Ecoworks osmislio je montažne, CO2-neutralne fasade od celuloze i drva koje zgradama služe kao “druga koža”. Ova inovacija smanjuje troškove energije za 70% do 80%, a njezino postavljanje zahtijeva upola manje radnika i čak trostruko manje vremena od klasične gradnje. Projekt se provodi već neko vrijeme na stambenim zgradama u Bochumu. Budući da trećina njemačkih zgrada ima najlošiju energetsku ocjenu, a troškovi grijanja i porezi na CO2 rastu, ovo održivo rješenje nudi brz i učinkovit spas za energetsku krizu bez potrebe za rušenjem i korištenjem cementa. Green