Nova odjeća za staru kramu

Stanovi u njemačkom gradu Bochumu dobit će “drugu kožu” zahvaljujući startupu iz Berlina. Riječ je o montažnim klimatski neutralnim fasadama s tehnologijom koja zahtjeva polovicu radne snage i trećinu vremena koje zahtjeva postavljanje obične fasade. “Obično takvi projekti traju od šest do 15 tjedana”, rekao je za Reuters Emmanuel Heisenberg, izvršni direktor Ecoworksa. Koristeći celulozu za izolaciju i drvo za vanjske fasade, ovaj je proizvod CO2 neutralan. Odgovor je to na sve jaču energetsku krizu. Iz tog razloga, tvrtka Ecoworks osmislila je način kako da stanovi budu energetski učinkovitiji. Green