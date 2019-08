HAC je krenuo u projekt izgradnje ostatka autoceste do Dubrovnika – sad je gotova do pred Metković, otkud do čvora Duboka netom ispred pelješkog mosta ima 18,4 kilometra ceste preko teškog terena gdje bi trebalo sagraditi pet tunela i novi most preko Neretve, što bi koštalo 2,3 milijarde kuna. U čvoru Duboka završila bi autocesta i počela nova državna cesta od 32 kilometra koja bi se spuštala na Pelješki most i prolazila preko Pelješca. Državna bi cesta stala u čvoru Doli gdje bi počela autocesta prema Dubrovniku u dužini od 28,6 kilometara s deset vijadukata, devet tunela i osam podvožnjaka, što će koštati 3,675 milijardi kuna. Pelješki most i nova cesta preko Pelješca košta oko 3 milijarde, što znači da bi 79 km autoceste, mosta i državne ceste koštalo 9 milijardi kuna. Jutarnji…