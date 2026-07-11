Samo bez komaraca, molim

Omiljeno zagrebačko open-air kino, Ljetna pozornica Tuškanac, od 14. do 18. srpnja 2026. ugošćuje sezonski program Ljetni dani ZFF-a. Publika će pod vedrim nebom moći pogledati pet izabranih naslova s prošlogodišnjeg Zagreb Film Festivala. Program otvara nagrađivana drama Vjetre, pričaj sa mnom, a slijede austrijski film o odrastanju Kada te je strah staviš srce u usta i nasmiješiš se, psihološka drama Miroirs No. 3, češko-hrvatska koprodukcija Nezahvalna bića te canneski pobjednik, satirična drama Pjesnik. Sve projekcije počinju u 21:30 sati, a ulaznice su dostupne online ili na blagajni kina. Jutarnji