Uništi pa vladaj

Puno je manifestacija psihološkog opsadnog stanja koje su nalik onima iz 1991. No, postoji jedna od njih koja mi se čini najopasnijom, najnečovječnijom i ljudski najpogubnijom, a frapantno me podsjeća na prvu ratnu godinu. To je traženje unutrašnjih neprijatelja. Neki obrasci ponašanja koje pamtimo iz antisnajperističke histerije zloćudno se ponavljaju danas – piše Jurica Pavičić za Jutarnji.