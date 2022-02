Zašto nas nitko ne okupira? Ako neće Njemačka ma može i Putin

Koalicijski partneri navodno će podržati rekonstrukciju Vlade. Kažu da su spremni za resetiranje Vlade. Ali po kojem kriteriju? Izbacuju li se samo korumpirani ministri, oni koji će završiti u zatvoru ili na optužnici, ili se s prljavom vodom izbacuju nesposobni? “Ako istražne radnje za Miloševića ili bilo koga drugog pokažu da će se dići optužnica, to onda znači da to nije pojedinačni slučaj i mi takvu Vladu ne možemo podržavati”, izjavio je Čačić. Znači, u redu je ako je samo jedan uhićen. To partneri mogu otrpjeti. Ako su mogli živjeti s onih desetak smijenjenih i kompromitiranih ministara u prošlom mandatu Andreja Plenkovića, mogu onda živjeti i s ovim jednim. Kao da je doista u pitanju samo jedan… Psihološka granica odavno je probijena, a zgražanje je izgubilo smisao. Jedino gore od kriminala ove vlasti jest spašavanje ovakve kriminalne vlasti… lijepo piše Tomislav Klauški za 24 sata.