Suze liju plave oči

Škoro, lider pokreta koji udara po svima, napada svakog, kritizira sve, ne trpi da se njega na jednaki način napada i kritizira. Primjerice, oko postavljanja sestre na čelo izborne liste. On misli da se njega, kao izazivača, treba poštedjeti. Istodobno, one koji ga kritiziraju naprosto ne prihvaća kao legitimne sudionike u javnom životu, politici i izbornoj utakmici. Njih naziva plaćenicima koji ‘kokodaču’, čak i političkim strankama i konkurentskim opcijama zamjera što loše govore o Domovinskom pokretu. Zašto oni to ne bi činili? Zašto bi Škoro bio svega toga pošteđen?, piše Tomislav Klauški.