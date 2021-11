Povijest se dva puta ponavlja. Drugi put je uvijek farsa

Privođenje dviju aktivistkinja u Beogradu zbog gađanja murala Ratka Mladića jajima kolumnistica objašnjava razlozima: Zato što su gađale jajima mural Ratka Mladića postavljen usred Beograda, na sramotu države Srbije koja ga je tu postavila, i samih građana koji su tuda mesecima prolazili ćutke i pognute glave, znajući da je on na zidu i zlokobno ih pozdravlja. Čovek koji je sproveo genocid u Srebrenici. Našle su se dve žene, dve heroine, koje su odlučile da to mirno proći neće, tras, tras, pa šta bude. Dok su one bile privedene, okupili su se neki novi ljudi i mi koji se odavno poznajemo na gradskom trgu sa koga se vidi Skupština Srbije. Tek toliko da simbolika bude veća. I čekali smo da Aida i Jelena dođu da ih zagrlimo i pozdravimo. To što su one učinile je postalo jedna časna zabeleška u ovom vremenu velikog beščašća. Piše Vesna Pešić za Peščanik