My precious!

Internaliziranu homofobiju redovito pronalazimo kod, kako je to papa Franjo naznačio, rigidnih javnih osoba licemjernog privatnog života ili, da stvari dovedemo do jasnoće – kod osoba homoseksualne prakse koji mrze sebe i tu mržnju pretvaraju u borbenu krepost i zalaganje za tzv. normalnost i tzv. moralnost. Dakle, homoseksualci koji skrivaju vlastitu homoseksualnost, preziru sebe i drugima posreduju mržnju u antihomoseksualnim i protuhomoseksualnim stavovima. Stvar je jednostavna, odrastali su pred vlastitom majkom s kojom su uspostavili odnos privrženosti i tišine o vlastitoj seksualnosti. Oni su znali da su homoseksualci, majke su im to znale, ali to znanje nije probilo granicu tišine. Njihova homoseksualnost nikada nije dobila pravo javnosti, nikada nije riječima ozvučena. Tako u vlastitoj homoseksualnoj nutrini pohranjuju homofobiju kao trajnu negaciju vlastite osobnosti i prijezira prema ljubavi. Marko Vučetić za Autograf.