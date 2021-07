Nije da nas zanima i da je bitno, ali eto, Klauški

Politička je fantastika zamisliti da je Srbija krajem osamdesetih krenula putem liberalne demokratije, ali da je krenula – i da autonomija Kosova nije ukinuta – prištinski secesionisti ne bi dobili podršku ni većine kosovskih Albanaca – većina nikad nije sklona neizvesnim i potencijalno opasnim avanturama – a pogotovo ne podršku međunarodne zajednice, a i tamo gde bi je dobili, dobili bi savet da se za svoje ciljeve bore legalnim putem, agitacijom, izborima referendumima itd. Zahvaljujući anahronom centralizmu i autoritarnosti, Srbija je već u to doba bila izgubila suverenitet i nad stadionima Crvene zvezde, Partizana i posećenijih splavova na Savi, ali budući da su navijači i splavari bili potrebni režimu za opstanak na vlasti, oko toga nije pravljeno pitanje. Osim toga, navijači i splavari su bili zadovoljni statusom „više od autonomije, manje od nezavisnosti“. Tako je ostalo do dan-danas. Muke je nedavno bilo da se Velji Nevolji oduzme „mnogo više od autonomije“. Nije to kraj problemima. Decenije brljotina su dovele do toga da se polovina Srbije otcepi od same sebe, ne baš defakto – još ne postoji Srbija Vučić i Srbija Ðilas, kao što su postojali Kongo Kinšasa i Kongo Brazavil – ali nije ni daleko od toga – tako tumači srpsku stvarnost i nadrealnost prof. Svetislav Basara.