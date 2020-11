Izlaze iz mode

Kad je onaj pogubljeni momak prošlog mjeseca otvorio paljbu na zgradu Vlade i teško ranio policajca, svi su se naglo zabrinuli i raspričali o ekstremizaciji društva. Okej, ne vjerujem da bi ovi jučerašnji s Trga uzeli puške u ruke da golim nasiljem obrane svoje umišljaje i zablude. Ali to što rade jest ekstremizam i to jest nasilje… Ali rezoniranje Policije je opasno pogrešno u situaciji kad je u pitanju zdravlje nacije, a pogotovo zato što se nitko do daljnjega ne smije okupljati u grupama većima od 50 osoba. A ovih je navodno bilo oko tisuću, i to bez maski, jedan na drugome – piše Sanja Modrić za Telegram.