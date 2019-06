Klauški: ‘Tko je ovdje Srbin?’ To je, eto, ova Hrvatska po mjeri čovjeka

Taj veliki usisavač antikorupcijske kampanje usisavao je sveučilišne profesore, državne tajnike, gradonačelnike, župane, cijeli niz ministara, da bi na koncu došao i do glave same: do samog Sanadera… Naivniji – ja među njima – tih su godina mislili da je čir istisnut. Mislili su da se društvo riješilo dječje bolesti te da smo se kao zajednica koja sazrijeva pospremili u podrum još jednu užasnu stečevinu užasnih devedesetih… A danas treba reći da za taj povratak na staro ključnu krivnju ne nose ni ustaše ni fašisti, nego jedan pristojni, proeuropski centrist – Andrej Plenković… – napisao je jako dobru kolumnu Jurica Pavičić za Jutarnji.