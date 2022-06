Blago si ga nama

Ja već godinama – šta godinama, decenije su sada u pitanju – govorim, tj. džaba krečim da mi u suštini nemamo toliko problema sa Albancima koliko sa samima sobom, da, nadalje, i srpske političke elite i SNiS ne brinu toliko za kosovsko stanovništvo (svih nacionalnosti i boja) koliko za zemljišni posed. I – last but not least – da je povređenost kolektivne sujete jedan od presudnih motiva. Ko biva… Do juče su strugali drva i jeli marmeljadu, a sad nam otimaju „naše Kosovo“… piše Svetislav Basara u prvom nastavku.

Jednoga dana – nadajmo se da će taj dan brzo osvanuti – rat u Ukrajini će završiti kao što završavaju svi ratovi – mirovnim pregovorima. Mislite li da će se, kad pregovori počnu, članovi ruske i ukrajinske delegacije sakrivati jedni od drugih po budžacima? Neće. Samo Srbin imade pregovarače koji žele da vrate otcepljenu teritoriju, a nemaju muda da se rukuju sa onima koju tu teritoriju drže pod kontrolom. Pitanje od 1.000.000.000.000 rubalja: Misli li neko da će, ako na predstojećim pregovorima situacija bude tako nalagala, Rusija jednog trena oklevati da prizna Kosovo kao kompenzaciju za priznanje Krima i SAO Donjecka i Luganska… Dilema između kojih smo rastrgnuti – tj, srpski podeljeni – nisu istok – zapad, EU – Rusija i ostale trice i kučine. Naša vekovna (nerešena) dilema je: realnost ili mitomanija – pojašnjava Basara u drugom nastavku.