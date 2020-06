Bernardić kao nekad Karamarko

Šta radi rulja kada se neki srpski tirjanin uspentra na vlast. Evo šta. Nagrne u tirjaninovu stranku ko ala na birićet, vrlo često napuštajući prethodnu (i to, što reko Haso, po nekoliko puta). Rezultat je beskonačnost opšteg snižavanja oduvek niskih kriterijuma, rabota koja u Srbiji uz minimum ulaganja – i mnogo laganja – donosi lep profit. E sad, ako neki srpski tirjanin nema stomak da pritisnut apetitima rulje prati dijalektiku srozavanja svega i svačega, on naglo gubi moć (ponekad i polnu), odlazi u ropotarnicu istorije i mesto prepušta sledećem tirjaninu koji za kriterijume ne haje. Eto, to vam je to – sipa životne mudrosti Svetislav Basara iz dana u dan u Danasu.