Da bogda te MIlanović napadao

Rat u Ukrajini je iz akutne prešao u hroničnu fazu. Nije više udarna vest. Obe zaraćene strane moraju baš dobro da se potrude – da baš nešto spektakularno porazbijaju ili da se temeljno poubijaju – da bi se izborile za Breaking News. Kad smo već kod rata, možda vas interesuje koju definiciju rata moja neznatnost najbolje voli (i smatra najtačnijiom). Otkriću vam vojnu tajnu. Onu Sloterdajkovu, koja kaže, citiram po sećanju: „Oružje se umnožava, gomila, skladišti i onda dođe do samozapaljenja.“ Prosto ko pasulj, a? To je, naravno, metafora, iako se oružje ponekad zaista samozapali. Filosof metaforički hoće da kaže da kod dilbera koji poseduju mnogo oružja uvećavanje arsenala stvara opojni osećaj moći sličan osećaju đilkoša koji pobrkaju snagu BMW sa svojom. Rečnikom ekonomije: BMW koji ne voziš 200 km/h da te svi vide i oružje koje ne upotrebiš su takozvani mrtvi kapitali. A kome treba takav kapital? „Oživljavanje“ tog kapitala plaća se mnoštvom smrti, ali jbg. Svijet je ovaj tirjan tirjaninu, znate priču. Ima tu jedna zanimljiva stvar. Kako vreme prolazi, ratno oružje je sve pametnije, dočim su ratne propagande sve gluplje, ponekad i do granice imbecilnosti… piše Svetislav Basara sa svog brda mudrosti.