Odjavi se za spas čovječanstva

Autor knjige “Spaljena zemlja – s onu stranu digitalnog doba, prema postkapitalističkom svijetu” tvrdi da “internetski kompleks” sustavno uništava biosferu, zajednicu i ljudsku psihu, pretvarajući nas u izolirane ovisnike o ekranima. Iako virtuozno napisana, ova “jeremijada” nudi radikalan pesimizam: rješenje vidi isključivo u potpunom odbijanju digitalnog života i povratku predmodernim oblicima zajedništva. Kritika ističe da Crary precizno detektira društvenu regresiju i gubitak empatije, ali ne nudi realnu terapiju za svijet koji ne želi odustati od svojih gadgeta i komfora, ostavljajući čitatelja u procjepu između ekosocijalističke utopije i kliničke depresije. Nataša Babić za Ideje.