Odavde počinje gradivo

Knjiga koja je ukazala na štetnost pesticida i pokrenula moderni ekološki pokret
Knjiga “Silent Spring” Rachel Carson, objavljena još 1962., razotkrila je razornu štetu pesticida, posebno DDT-a, na okoliš i zdravlje ljudi. Spoj znanstvene preciznosti i društvene kritike razbio je mit o bezopasnoj kemijskoj zaštiti i kemijsku industriju gurnuo u defanzivu. Unatoč teškoj bolesti, Carson je ustrajala, a knjiga je potaknula promjene javnog mnijenja, kongresne istrage, osnivanje EPA-e i zabranu DDT-a u SAD-u. Šezdeset godina kasnije ostaje temelj modernog ekološkog pokreta i primjer kako riječi mogu mijenjati politiku i povijest. Agroklub