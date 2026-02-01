Odavde počinje gradivo

Ako se zaželite čiste prirode i poželite svoja pluća ispuniti kisikom, predlažemo vam destinaciju koja je idealna za obnovu i duše i tijela – Tree Elements, u Donjem Nikšiću, kod Slunja, gdje će vam dobrodošlicu zaželjeti vesela i šarmantna vlasnica, 34-godišnja Ivona Ercegović. Okružene gomilom drveća, ondje su tri kućice, načinjene od drveta, i svaka je uređena tako da predstavlja jedan prirodni element – zemlju, vodu i zrak, i one su Ivonin ostvareni san. Od ideje do realizacije trebalo je čak osam godina, ali kad imate jasnu viziju, i najveće prepreke se mogu prevladati. “Sve sam sama osmislila, cijeli dizajn i priču oko Tree Elements, a mama i tata su mi pomogli. Zamislila sam da kućice izgledaju kao dom, da unutra ima dovoljno prostora, a uređene su minimalistički, u skandinavskom stilu, s minimalno detalja po zidovima. Svaka je kućica ista iznutra, kupaonice su različite, po boji odgovaraju svaka svome elementu – zemlja, voda, zrak. Pločice u ‘vodi’ su plave kao more, kauč je zelen, kao rijeke. Kućica zemlje je jesenskih boja. Izgrađene su od prirodnih materijala – drva, mineralne vune i ariš fasade”, objašnjava Ivona. Green