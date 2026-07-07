Književna osveta iz pepela: Kako je Bulgakov tajno stvorio remek-djelo koje cenzura nije uspjela spaliti - Monitor.hr
Danas (19:00)

Nije to bez vraga

Književna osveta iz pepela: Kako je Bulgakov tajno stvorio remek-djelo koje cenzura nije uspjela spaliti

Majstor i Margarita nije samo vrhunac ruske književnosti 20. stoljeća, već i jedno od najneobičnijih, najzabavnijih i istovremeno najdubljih djela svjetske literature. Mihail Bulgakov ga je pisao tajno, u mračnim godinama Staljinove diktature, svjestan da ga nikada neće vidjeti objavljenog za života. Roman prati svojevrsnu ljudsku inkarnaciju Đavla, Wolanda koji je u posjetu Moskvi. u pratnji bizarne družine (u kojoj je i golemi mačak Behemot koji govori, pije votku i igra šah). Oni unose potpuni kaos među korumpiranu, licemjernu i ateističku sovjetsku elitu.

Ovaj roman, koji mnogi svrstavaju pod “magični realizam”, istražuje vječna pitanja o borbi dobra i zla, prirodi istine te ljudskoj slabosti. Ključna poruka romana bavi se kukavičlukom, koji Bulgakov naziva “najstrašnijim porokom” još od Poncija Pilata. Kroz lik Wolanda i njegove družine, Bulgakov je zapravo ogolio apsurd i okrutnost sovjetskog režima. Cenzura, nestanci ljudi preko noći i opća paranoja u romanu su prikazani kroz satiričnu prizmu “magije”. Pokraj poruka o ljudskoj prirodi i društvu, vjeruje se da se kroz roman Bulgakov obračunao sa svojim suvremenicima, književnom elitom koja nije željela objavljivati njegova djela.

Premda po struci liječnik, život u Sovjetskom savezu bio mu je težak te je živio u stalnom strahu od uhićenja. Bulgakov je na Majstoru i Margariti radio punih dvanaest godina, sve do svoje smrti. U trenucima očaja, prvu verziju romana čak je sam spalio u peći (baš kao što njegov Majstor spali svoj rukopis), no kasnije ga je ponovno napisao iz sjećanja. Roman je diktirao svojoj supruzi Jeleni čak i kada je potpuno oslijepio pred kraj života. Recenzija na Literaturi, The Exiled Soul… roman ima i temu na Forumu


Slične vijesti

15.06. (13:00)

Ljeto pred ekranom

Rašeta otkrio zanimljiv Youtube kanal: Klasici za džabe

Na YouTube kanalu Timeless Classic Movies stotine su sjajnih, mahom crno-bijelih filmova, koji vam dugu ljetnu noć mogu ispuniti zadovoljstvom suspensea. Jedan od njih je i Premingerov noir “Laura”, ljubavno-kriminalistička priča u kojoj do kraja ne možete naslutiti ubojicu, a uživate u majstorski režiranim scenama i vrhunskim dijalozima. Boris Rašeta za Novosti

16.02.2016. (15:26)

Da, ono kad Vronski dođe u Mordor

Top 20 knjiga za koje ljudi lažu da su ih čitali

Očekivali biste da će za Tolstojev pozamašan klasik ‘Rat i mir’ ljudi lagati da su ga čitali, no britanska studija otkrila je da ljudi najviše “ne govore istinu” kad je u pitanju ‘Alisa u zemlji čudesa’. Nakon nje Britanci se najviše vole praviti da su čitali Orwellovu ‘1984.’ te Tolkienovu trilogiju ‘Gospodar prstenova’, a tek zatim ‘Anu Karenjinu’. Lažu i o ‘Pedeset nijansi sive’, Dickensovim romanima te ‘Ponosu i predrasudama’. Telegraph

01.01.2016. (21:22)

20 modernih filmskih klasika koje svatko treba pogledati prije smrti