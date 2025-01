Suverenist na papiru, oportunist u praksi

Zasigurno (više) nije klasični socijaldemokratski političar, već koristi elemente suverenizma, populizma i nacionalizma. Djelomično je to zato što je, ispravno, procijenio da je to mješavina koju birači žele, a djelomično zato što je njegov prvi predsjednički mandat uvelike obilježen dugogodišnjom osobnom netrpeljivošću s Andrejom Plenkovićem. U međunarodnim medijima nerijetko ga doživljavaju kao proruskog predsjednika, no uzme li se u obzir to da se ipak više radi o situacijskom oportunizmu, a manje o stvarnom uvjerenju, takve ocjene su promašene. Milanović je zajahao val nezadovoljstva dijela građana onime što se percipira kao premijerova otuđenost od svakodnevice običnih građana, a kanalizirao je i nesnalaženje te strah birača oko europskih i globalnih sigurnosnih ugroza. Višeslav Raos za tportal