2800 eura - mnogima nedostižan san

Hrvati su poprilično nepismeni kad je riječ o financijama, pogotovo ako pričamo o investicijama. Većini je domet investicije kupit dodatnu nekretninu. Čitao članak o štednji, polovica kućanstava ima 500 eura ili manje štednje. Tipičan Hrvat će radije uzet novi Ajfon ili Samsung od 1000+ eura na 24 rate uz max tarifu i rabljeni švapski premium kojeg ne može propisno održavat i toči ga za 15e i doma jest poli sa kruhom, nego uzeti telefon od 200 eura i noviji nepremium auto čije održavanje i točenje si može priuštit. Upoznao prije nekih 10 godina bračni par koji je tada skupa imao cca 30000 kn mjesečno primanja i jedva su krpali od plaće do plaće. Ali se išlo na skijanja, vozila su se dva nova auta, obleka markirana, svake godine novi top mobač i tako. Dosta Hrvata pati od keeping up with the Joneses sindroma, kaže jedan forumaš na zanimljivoj temi na podforumu Gospodarstvo.