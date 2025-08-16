YouTube: nova nafta, samo bez bušilica

Prema Forbesu, najpraćeniji Youtuber u posljednjih godinu dana zaradio je čak 85 milijuna dolara, čime je daleko ispred konkurencije. Na drugom mjestu nalazi se Dhar Mann, poznat po motivacijskim i kratkim video pričama, s procijenjenom zaradom od 56 milijuna dolara. Jake Paul, influencer i boksač, te komičar Matt Rife dijele treće mjesto, svaki s po 50 milijuna dolara prihoda u razdoblju od travnja 2024. do travnja 2025. godine. HRT