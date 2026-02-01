Kad klik postane apokalipsa

Hrvatski stručnjak Vlatko Košturjak otkrio je kritičnu ranjivost u ISC BIND, najraširenijem DNS softveru na svijetu. Jedan specifično oblikovan DNS upit može zaustaviti cijeli poslužitelj, onemogućavajući pristup webu, e-mailu i internetskim uslugama. Napad ne zahtijeva autentikaciju i može se izvesti tiho i brzo. Ranjivost je povezana s novim standardom za dronove, ali pogađa i sustave koji ga ne koriste. Posljedice prijete institucijama, operatorima i građanima, dok generativna AI dodatno ubrzava mogućnost napada. Brza zakrpa i redovito održavanje ključni su za sigurnost interneta. tportal