Za konačnu ocjenu čeka se live svirka

“Butterfly 3000” je prema najavama trebao biti najmelodičniji album do sad s pjesmama koje bi trebale najlakše doći do širih masa. Ako se mene pita, to baš i nije tako, iako u prosjeku pjesme imaju visoku razinu melodioznosti (čitaj popičnosti). Ipak, nema tu nekih pjesama koje se mogu proglasiti potencijalnim hitovima, kako je to npr. bilo sigurno sa singlovima poput “Rattlesnake” ili “Planet B”. Album se prvenstveno bazira na psihodeliji, ali ovaj put protumačen kroz neku vrstu neo-psihodelije i dream-popa, s cijelim nizom synthova koji bi trebali dopuniti tu priču o hitoidnosti albuma. Ipak, ujednačenost pjesama i manjak jakih refrena album odvodi u neku tripoidnu sferu u kojoj se svakako može uživati, ali realno, to je daleko od najboljih radova Gizzarda. Muzika.hr