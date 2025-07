Ništa se neće promijeniti, sve je isto kao lani

Ubitačan pankerski refren iz 2011. godine – „ova je naša mala zemlja u totalnoj banani, ništa se neće promijeniti, bit će isto kao lani“ i istaknuta poruka “državnom se aparatu u čarapu serem“ danas su izgleda aktualniji nego ikad prije. U novoj verziji „Naša mala zemlja“ zvuči kao najbolja neobjavljena traka iz zlatnih godina Dubioza kolektiva, dok Shamso u spotu izgleda kao jedan i jedini anti-Thompson. Može li nastaviti tim putem, pa da stalno provocira vikend ustaše, podjebava kleronacionaliste i usput se posere u čarapu državnom aparatu koji sve to podržava? Mogao bi, potencijala u njemu sigurno ima, ali to ne znači da hoće. Ilko Čulić za Ravno do dna