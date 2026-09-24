Kad digitalni šoping-hakeri zaborave pokucati
Kraj ere “robots.txt”: Kako platforme zaključavaju vrata nepoznatim AI agentima
Doba u kojemu je
robots.txt bio tek dobronamjerna molba završilo je. Web-platforme poput Amazona, Reddita i Cloudflarešorom podižu obranu i uvjetuju pristup jasnim predstavljanjem, verifikacijom i naplatom, suprotstavljajući se autonomnim agentima poput Metinog Musea i Perplexityja koji zaobilaze oglase i preuzimaju korisničke transakcije. Dok pravni i tehnički sukobi oko hakiranja i uvjeta korištenja eskaliraju, financijska industrija odgovara uvođenjem formalnih protokola plaćanja s provjerljivim vjerodajnicama. Borba za kontrolu nad digitalnim kupcem i prihodom tek je počela. Bug