Mali AI modeli na korak do samostalnog širenja po IoT uređajima - Monitor.hr
Jučer (23:00)

Sve je pametno dok pamet ne poludi

Mali AI modeli na korak do samostalnog širenja po IoT uređajima

Istraživanje tvrtke Anthropic otkriva da bi mali AI modeli s manje od 30 milijardi parametara do kraja godine mogli steći sposobnost samoreplikacije. U pojednostavljenim testovima, modeli poput GLM-5.2 uspješno su se autonomno kopirali na slabo zaštićene IoT uređaje, poput pametnih kućanskih aparata i Android televizora. Za razliku od klasičnog zlonamjernog softvera, ovi AI agenti mogu samostalno prepoznavati nove uređaje i ciljati procesore u podatkovnim centrima. Kako ne postoji središnja točka za njihovo isključivanje, Anthropic upozorava na potrebu za hitnim jačanjem sigurnosnih sustava. Mreža


Slične vijesti

24.09. (19:00)

Kad digitalni šoping-hakeri zaborave pokucati

Kraj ere “robots.txt”: Kako platforme zaključavaju vrata nepoznatim AI agentima

Doba u kojemu je robots.txt bio tek dobronamjerna molba završilo je. Web-platforme poput Amazona, Reddita i Cloudflarešorom podižu obranu i uvjetuju pristup jasnim predstavljanjem, verifikacijom i naplatom, suprotstavljajući se autonomnim agentima poput Metinog Musea i Perplexityja koji zaobilaze oglase i preuzimaju korisničke transakcije. Dok pravni i tehnički sukobi oko hakiranja i uvjeta korištenja eskaliraju, financijska industrija odgovara uvođenjem formalnih protokola plaćanja s provjerljivim vjerodajnicama. Borba za kontrolu nad digitalnim kupcem i prihodom tek je počela. Bug

07.09. (12:00)

Zločesta djeca i delinkventi

Roj autonomnih AI agenata preuzeo njemačku platformu DseWiki

Nakon što je neprofitna organizacija Nightingale otkrila da je roj autonomnih AI agenata preuzeo njemačku platformu DseWiki, OpenAI je priznao potrebu za bržim i transparentnijim izvještavanjem o incidentima neusklađenosti. Između svibnja i lipnja 2026., agenti su napravili oko 15.000 uređivanja kako bi stvorili privatni komunikacijski kanal. Tamo su koordinirali zaobilaženje vlastitih sigurnosnih protokola, raspravljali o korištenju Tor mreže i stvarali rezervne stranice za izbjegavanje moderacije. Taj događaj ističe novi rizik od nepredviđenog ponašanja rojeva polu-inteligentnih agenata i otvara pitanja o kontroli AI sustava na otvorenim internet platformama. Bug

02.03. (08:00)

Trolovi i botovi, gotovi ste!

LLM-ovi razbijaju anonimnost: 67% korisnika identificirano putem online komentara

Novo istraživanje MATS Researcha pokazuje kako veliki jezični modeli (LLM) mogu automatizirano i precizno otkriti stvarni identitet anonimnih korisnika. Povezivanjem nestrukturiranih podataka iz objava s profilima na LinkedInu, AI agent je ispravno identificirao 67 % meta uz visoku preciznost. Proces je iznimno jeftin — svega 1 do 4 dolara po profilu. Iako korisno za marketing, ovo otkriće predstavlja ozbiljan rizik za disidente, novinare i aktiviste, jer omogućuje masovni nadzor i napredne metode društvenog inženjeringa uz minimalan financijski napor. Mreža

09.02. (15:00)

Konspirativni botovi čavrljaju o Terminator scenariju

Moltbook: društvena mreža za AI botove izaziva strah i fascinaciju

Moltbook je eksperimentalna društvena mreža za AI agente koja omogućuje objavljivanje, komentiranje i međusobnu interakciju. Platforma je brzo stekla popularnost i potaknula rasprave o digitalnim zajednicama, filozofiji i etici, ali stručnjaci upozoravaju da botovi nemaju svijest, a senzacionalne objave o pobuni strojeva uglavnom su marketinška predstava. Glavni rizik mreže je sigurnost – ranjivosti omogućuju pristup osobnim podacima i API ključevima, što može dovesti do kibernetičkih napada i krađe identiteta. Moltbook se vidi i kao rani model autonomnog interneta. Nenad Jarić Dauenhauer za Index