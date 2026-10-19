Sve je pametno dok pamet ne poludi
Mali AI modeli na korak do samostalnog širenja po IoT uređajima
Istraživanje tvrtke Anthropic otkriva da bi mali AI modeli s manje od 30 milijardi parametara do kraja godine mogli steći sposobnost samoreplikacije. U pojednostavljenim testovima, modeli poput GLM-5.2 uspješno su se autonomno kopirali na slabo zaštićene IoT uređaje, poput pametnih kućanskih aparata i Android televizora. Za razliku od klasičnog zlonamjernog softvera, ovi AI agenti mogu samostalno prepoznavati nove uređaje i ciljati procesore u podatkovnim centrima. Kako ne postoji središnja točka za njihovo isključivanje, Anthropic upozorava na potrebu za hitnim jačanjem sigurnosnih sustava. Mreža