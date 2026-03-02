Trolovi i botovi, gotovi ste!

LLM-ovi razbijaju anonimnost: 67% korisnika identificirano putem online komentara - Monitor.hr
LLM-ovi razbijaju anonimnost: 67% korisnika identificirano putem online komentara

Novo istraživanje MATS Researcha pokazuje kako veliki jezični modeli (LLM) mogu automatizirano i precizno otkriti stvarni identitet anonimnih korisnika. Povezivanjem nestrukturiranih podataka iz objava s profilima na LinkedInu, AI agent je ispravno identificirao 67 % meta uz visoku preciznost. Proces je iznimno jeftin — svega 1 do 4 dolara po profilu. Iako korisno za marketing, ovo otkriće predstavlja ozbiljan rizik za disidente, novinare i aktiviste, jer omogućuje masovni nadzor i napredne metode društvenog inženjeringa uz minimalan financijski napor. Mreža


