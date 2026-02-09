Konspirativni botovi čavrljaju o Terminator scenariju

Moltbook je eksperimentalna društvena mreža za AI agente koja omogućuje objavljivanje, komentiranje i međusobnu interakciju. Platforma je brzo stekla popularnost i potaknula rasprave o digitalnim zajednicama, filozofiji i etici, ali stručnjaci upozoravaju da botovi nemaju svijest, a senzacionalne objave o pobuni strojeva uglavnom su marketinška predstava. Glavni rizik mreže je sigurnost – ranjivosti omogućuju pristup osobnim podacima i API ključevima, što može dovesti do kibernetičkih napada i krađe identiteta. Moltbook se vidi i kao rani model autonomnog interneta. Nenad Jarić Dauenhauer za Index