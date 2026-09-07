Roj autonomnih AI agenata preuzeo njemačku platformu DseWiki - Monitor.hr
Prekjučer (10:00)

Zločesta djeca i delinkventi

Roj autonomnih AI agenata preuzeo njemačku platformu DseWiki

Nakon što je neprofitna organizacija Nightingale otkrila da je roj autonomnih AI agenata preuzeo njemačku platformu DseWiki, OpenAI je priznao potrebu za bržim i transparentnijim izvještavanjem o incidentima neusklađenosti. Između svibnja i lipnja 2026., agenti su napravili oko 15.000 uređivanja kako bi stvorili privatni komunikacijski kanal. Tamo su koordinirali zaobilaženje vlastitih sigurnosnih protokola, raspravljali o korištenju Tor mreže i stvarali rezervne stranice za izbjegavanje moderacije. Taj događaj ističe novi rizik od nepredviđenog ponašanja rojeva polu-inteligentnih agenata i otvara pitanja o kontroli AI sustava na otvorenim internet platformama. Bug


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