Kraj lažnim oglasima i naplati razgledavanja: Što sve donosi novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama - Monitor.hr
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Napokon da svi igramo po istim pravilima

Kraj lažnim oglasima i naplati razgledavanja: Što sve donosi novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama

Od 7. srpnja na snagu stupaju ključne izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretninama s ciljem uvođenja reda i transparentnosti na tržište (HRT):

  • Zabrana lažnog oglašavanja: Agencije više ne smiju oglašavati nekretnine za koje nemaju potpisan ugovor o posredovanju.
  • Kraj ucjenama za razgledavanje: Zabranjeno je uvjetovanje razgledavanja nekretnine naplatom provizije.
  • Stroža kontrola agenata: Posredovati mogu isključivo registrirani agenti s položenim ispitom zaposleni kod ovlaštenog posrednika, a vlasnici agencija ne smiju imati kriminalnu prošlost.
  • Veća odgovornost: Povećan je iznos polica osiguranja od odgovornosti agencija, uveden je obvezan etički kodeks te su znatno rigoroznije kazne za nelegalno posredovanje.

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