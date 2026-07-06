Napokon da svi igramo po istim pravilima
Kraj lažnim oglasima i naplati razgledavanja: Što sve donosi novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama
Od 7. srpnja na snagu stupaju ključne izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretninama s ciljem uvođenja reda i transparentnosti na tržište (HRT):
- Zabrana lažnog oglašavanja: Agencije više ne smiju oglašavati nekretnine za koje nemaju potpisan ugovor o posredovanju.
- Kraj ucjenama za razgledavanje: Zabranjeno je uvjetovanje razgledavanja nekretnine naplatom provizije.
- Stroža kontrola agenata: Posredovati mogu isključivo registrirani agenti s položenim ispitom zaposleni kod ovlaštenog posrednika, a vlasnici agencija ne smiju imati kriminalnu prošlost.
- Veća odgovornost: Povećan je iznos polica osiguranja od odgovornosti agencija, uveden je obvezan etički kodeks te su znatno rigoroznije kazne za nelegalno posredovanje.