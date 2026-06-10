Mir ima cijenu: Kupci zbog skupih stanova i loših susjeda sve više biraju kuće, unatoč većim obvezama - Monitor.hr
Danas (20:00)

Tko je gazda u dvorištu, sad se valjda zna

Mir ima cijenu: Kupci zbog skupih stanova i loših susjeda sve više biraju kuće, unatoč većim obvezama

Zbog skokovitih cijena kvadrata i želje za mirom, sve više kupaca u Hrvatskoj važe između stana u gradu i kuće na periferiji. Rasprave na mrežama pokazuju da život u zgradi mnogima postaje izvor stresa zbog buke, pričuva i nedostatka privatnosti. Iako kuća nudi neusporedivu slobodu, vlastito dvorište i komfor, korisnici upozoravaju da ona donosi i stalna financijska ulaganja te fizički rad oko održavanja. Konačna odluka ipak ovisi o prioritetima: stan nudi praktičnost i blizinu sadržaja, dok kuća pruža neovisan mir, ali uz status vječnog gradilišta. Poslovni


Slične vijesti

07.08.2025. (12:00)

Kad ti dosadi gradska buka, pa si sagradiš tišinu

Kupio neuseljivu kuću “usred ničega” i stvorio mali raj – bez nacrta, ali s vizijom

, 31-godišnji dizajner, zamijenio je centar Zagreba zelenom osamom 25 minuta dalje, kupivši ruiniranu kuću bez infrastrukture. U samo pola godine, bez plana, ali s puno osjećaja i minimalizma, pretvorio ju je u topao, funkcionalan dom. Kombinirajući beton, drvo i veliki prozor s pogledom, stvorio je prostor koji “diše”. Oko betonskog stola na terasi sada se kuha, smije i planira – ali polako. Stanislav živi ono o čemu drugi skrolaju – prirodno, jednostavno i bez stresa. Jutarnji ima priču (i fotke).

04.08.2025. (21:00)

Opekom protiv klimatskog kaosa – i bez kante žbuke!

Prva kuća nulte emisije u Hrvatskoj gradi se kraj Zagreba

U blizini Zagreba gradi se prva hrvatska kuća nulte emisije, Wienerberger Net Zero, koja će godišnje emitirati samo 1,01 kg CO₂ po kvadratu. Izgrađena je Porotherm IZO Profi opekom s integriranom izolacijom, bez potrebe za mortom ni dodatnim slojevima. Kuća koristi isključivo obnovljive izvore energije, a zadovoljava stroge EU zahtjeve koji će postati obveza od 2030. Projekt je razvijen u suradnji s Građevinskim fakultetom, a služi kao istraživački uzor za buduću gradnju u Hrvatskoj i EU. Bauštela

23.06.2025. (13:12)

Američki tiktoker kupio kuću na Balkanu za – 5000 eura, nije otkrio gdje, osim da je duboko u šumi

18.06.2025. (01:00)

Kad ti kuća ima više outfita od tebe

Fasada koja mijenja boju ovisno o vremenu – crna zimi, bijela ljeti

Američki dizajner Joe Doucet razvio je termokromnu fasadnu boju koja mijenja nijansu ovisno o temperaturi – tamnija kad je hladno, svjetlija kad je toplo. Inspiraciju je pronašao u dječjoj fascinaciji “mood” prstenom, a tehnologija se temelji na tekućim kristalima koji reagiraju na toplinu. Boja može smanjiti troškove grijanja i hlađenja za 15–30 %. Još nije na tržištu, ali Doucet traži industrijskog partnera za licenciranje. Kuća koja se sama “presvlači”? Možda uskoro postane standard u klimatski ćudljivim krajevima poput Zagreba ili New Yorka. Haus

18.05.2025. (22:00)

Paviljon koji je zaboravio da nije vila

Banánka: obiteljska kuća koja raste poput grane u krajoliku

Na rubu slovačkog sela Banka smjestila se Banánka – prizemna obiteljska kuća u obliku slova Y, djelo arhitekata Paulíny Hovorka. Tri krila pod kutem od 120° šire se iz središnjeg dnevnog prostora, odvajajući privatne i zajedničke zone. Velike ostakljene stijene brišu granicu s prirodom, dok kombinacija betona, drveta i lomljenog kamena stvara čvrstu, ali toplu atmosferu. Kuća se organski uklapa u pejzaž, bez sječe drveća, i nudi pogled na ribnjak, šumu i potok, s ljetnom kuhinjom, saunom i bazenom kao bonusima. Haus

19.03.2025. (23:00)

Kako do kuće na moru bez bankrota (i živčanog sloma)

Kuće na moru do 100.000 €: Ima ih, ali uz pokoji kompromis

Još uvijek je moguće pronaći kuću na moru za manje od 100.000 eura, ali uz određene uvjete – uglavnom renovaciju i pažljivo provjeravanje dokumentacije. Haus donosi popis nekretnina diljem obale i otoka, od Orebića i Cresa do Šibenika, Raba i Hvara. Neke su u boljem stanju, druge traže ozbiljan rad, no sve imaju potencijal. Ako ste spremni na adaptaciju i malo strpljenja, možda se među njima krije vaš budući ljetni raj – ili barem solidan izazov za vašu volju i budžet.

11.09.2024. (13:00)

Pošto trstina, erste klas?

U Međimurju izgradio kuću od blata i drugih prirodnih materijala, otporna je na potrese i požare


U vremenima kada divljaju cijene nekretnina, 38-godišnji Luka Mesarić odlučio je stvari uzeti u svoje ruke i hrabro se oduprijeti novogradnji i bijesnim cijenama nekretnina. U samom srcu zelenog Međimurja kupio je parcelu i odlučio svojim rukama izgraditi kuću od prirodnih materijala. Blato, slama, prirodna žbuka od ilovače… zimi grije, a ljeti hladi. HRT

04.10.2023. (12:00)

Mali ekosustav

Zero waste kuća: Iz zidova rastu gljive, a na krovu voće i povrće

U sklopu projekta Future Food System, Australac Joost Bakker uspio je pokazati da je u središtu metropole, kao što je Melbourne, moguće preživjeti i prehraniti se u zero waste kući koja sama proizvodi hranu i energiju. U ovoj samoodrživoj kućici organski otpad dovodi se u komposter gdje fermentira i pretvara se u plin za kuhanje ili u gnojivo za proizvode, a kišnica se sakuplja i koristi za navodnjavanje i sustav akvaponike. Dizajn ove kuće je detaljno promišljen do najmanjih detalja. Tu nema kemikalija, nema toksina i nema ljepila. Zidovi su obojeni prirodnim vapnom, zidni sustav izrađen je od komprimirane organske slame, a pločice su izrađene od recikliranog betona i mogu se ponovno reciklirati. Svaka funkcija doma je napravljena da smanjuje otpad ili da koristi nusproizvode za nešto korisno. Na primjer, kupaonica se nalazi odmah uz zid napravljen od gljiva koji koristi paru iz tuša koja se upija kroz zidove i stvara vlažno okruženje za razvoj micelija. Green

13.03.2023. (13:00)

Moja kućica, moja slobodica

Kuća na stijeni na Dolomitima je najusamljenija na svijetu

Sto godina stara kuća Buffa di Perrero na planini, koja izgleda gotovo neprisutpačno, predstavlja izazov mnogim planinarima i penjačima. Nije poznato ni kako je izgrađena, budući da se tada to moglo jedino pomoću užadi i improviziranih elevatora. Unutar same kuće zapravo nema ničeg posebnog. Pretpostavlja se da  je izgrađena za vrijeme Prvog svjetskog rata kao zaklon talijanskim vojnicima. Nedavno je obnovljeno krovište na njoj, a svi koji su se popeli rekli su da je pogled s nje neprocjenjiv. Unbelievable facts

20.01.2023. (23:00)

Kućica iz snova - isprintana

Napravili su kuću od smole i piljevine, a krov i podove 3D isprintali

Američki znanstvenici razvili su prototip kuće koja je ispisana 3D tehnologijom od 100 posto biološkog materijala koji se može reciklirati. Osnovni materijal napravljen je od drvenog otpada i bio-smole, a 3D printer isprintao je cijelu kuću sloj po sloj. Kao stručnjaci za kombiniranje polimera s novim biomaterijalima, vidjeli su kako višak nepotrebnog drvnog otpada izgleda kao svježa hrpa građevinskog materijala, stoga je Sveučilište Maine razvilo BioHome3D, prototip kuće koja je ispisana 3D tehnologijom od 100 posto biološkog materijala koji se može reciklirati. Cijeli dan, sloj po sloj, iznimno veliki 3D printer isprintao je cijeli dom, uključujući podove, zidove i krov. Drugi materijali na bazi drva korišteni su za izolaciju i podne pločice.Kuća je sastavljena za jedan dan. Green