Tko je gazda u dvorištu, sad se valjda zna

U sklopu projekta Future Food System, Australac Joost Bakker uspio je pokazati da je u središtu metropole, kao što je Melbourne, moguće preživjeti i prehraniti se u zero waste kući koja sama proizvodi hranu i energiju. U ovoj samoodrživoj kućici organski otpad dovodi se u komposter gdje fermentira i pretvara se u plin za kuhanje ili u gnojivo za proizvode, a kišnica se sakuplja i koristi za navodnjavanje i sustav akvaponike. Dizajn ove kuće je detaljno promišljen do najmanjih detalja. Tu nema kemikalija, nema toksina i nema ljepila. Zidovi su obojeni prirodnim vapnom, zidni sustav izrađen je od komprimirane organske slame, a pločice su izrađene od recikliranog betona i mogu se ponovno reciklirati. Svaka funkcija doma je napravljena da smanjuje otpad ili da koristi nusproizvode za nešto korisno. Na primjer, kupaonica se nalazi odmah uz zid napravljen od gljiva koji koristi paru iz tuša koja se upija kroz zidove i stvara vlažno okruženje za razvoj micelija. Green