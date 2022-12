Bili bi to susjedi s druge planete

Nekoliko dana nakon što je sletio na Mars, kineski rover “poslao” je i prve fotografije površine “Crvenog planeta”, objavila je Kineska svemirska agencija (CNSA). No, ove je subote doslovno išao korak dalje, što je i snimljeno u videu koji je postavljen na Twitter. Navodi se da će se Zhurong kretati i zaustavljati u sporim intervalima od 10 metara tijekom tri dana, zbog nepotpunog razumijevanja marsovskog okruženja, ali ne isključuju brže kretanje u narednim danima. Bug.hr

Now I’m “literally” on Mars surface. At UTC 2:40, May 22, #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover drove down to the surface of the red planet from the lander. Here’s the the process captured by both front and rear cameras. First batch of scientific data will be obtained later this month. pic.twitter.com/DfCvAvLmSW

— Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 22, 2021